Басманный суд Москвы вынес решение об аресте задержанных, которые подозреваются в убийстве ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. О решении суда сообщила пресс-секретарь органа Ирина Морозова.
Гелани Костоеву и Ахмеду Арапиеву предъявили обвинение в незаконном ношении оружия и в убийстве двух и более лиц. Обвиняемых арестовали на два месяца - до 21 января 2020 года.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.