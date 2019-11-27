Фильм о молодёжных бандах вызвал драки с полицией в Великобритании

Фильм "Грустная история" сняли с проката в британской сети кинотеатров Vue Cinemas после массовой драки с полицией и других "серьёзных инцидентов". Прокатчика обвинили в расизме.

Прокат "Грустной истории" (Blue Story) начался в Великобритании 22 ноября. Уже 23-го около Vue в Бирменгеме произошли массовые беспорядки с участием несовершеннолетних. Когда прибывшие полицейские попытались разогнать дерущихся, те оказали жёсткое сопротивление; семеро полисменов, как сообщается, получили травмы. На месте событий были обнаружены нож и два мачете. Хотя официально не сообщалось, связаны ли беспорядки с показом "Грустной истории", очевидцы сообщили, что драка началась перед сеансом этого фильма.

Сославшись на 25 "серьёзных инцидентов", имевших место в 16 кинотеатрах сети только за первые сутки показа фильма, на следующий день Vue Cinemas сняла "Грустную историю" с проката. Представители сети заявили, что никогда не сталкивались с таким высоким показателем насилия при кинопоказах.

"Грустная история" — проект рэпера Rapman (Эндрю Онвуболу), частичный римейк его мини-сериала "История Широ", собравшего более 20 миллионов просмотров на YouTube. Так как фильм посвящён темнокожему населению и снят чёрным режиссёром, Vue обвинили в расовой предубеждённости — в британском сегменте Twitter в тренды быстро вышли хэштеги #NoBlueNoVue и #BoycottVue. Пресса, кинематографисты и гражданские активисты сочли позицию кинопрокатчика "трусливой".

Другая сеть кинотеатров, Showcase, тоже сняла было "Грустную историю" с показа, но почти сразу же вернула — правда, усилив меры безопасности в своих кинотеатрах.

Координирующие органы британской полиции также призвали коллег на местах убедиться, что локальные кинотеатры подготовлены к возможным проблемам.