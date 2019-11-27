Подозреваемых в убийстве главы центра «Э» арестовали в Москве

Басманный суд вынес решение об аресте двух уроженцев Ингушетии. Они могут быть причастны к смерти главы Центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники среди правоохранителей, Гелани Костоев и Ахмед Арапиев обвиняются в убийстве нескольких человек и незаконном ношении оружия. Напомним, Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии был застрелен в Москве 2 ноября вместе со своим дядей. В начале года на Эльджаркиева также было совершено покушение, но неудачное.

Как сообщают "Известия", мотивом убийства была кровная месть, а все замешанные в нём — родственники. Непосредственный исполнитель преступления в настоящий момент якобы скрывается в Турции. Преступление удалось раскрыть за несколько недель благодаря камерам наблюдения и системе "Поток". С её помощью следствие вышло на таксиста Костоева, который в ходе допроса выдал остальных участников и организаторов убийства.

Эксперты отмечают, что зачастую раскрыть преступления, связанные с традицией кровной мести, очень сложно, так как представители традиционной культуры часто отказываются сотрудничать со следствием в этих вопросах и поддерживают мотивы убийц. Нельзя исключать и того, что родичи самого Эльджаркиева попытаются отомстить уже за него.