В МАК назвали причину крушения "Боинга" под Ростовом-на-Дону

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал результаты расследования крушения Boeing 737 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года. Эксперты, проводившие расследование, утверждают, что командир экипажа оказался психологически не готов к стрессовой ситуации, поэтому "впал в ступор".

Второй пилот не смог повлиять на командира. Многочисленные ошибки пилотов и привели к крушению борта.

Напомним, жертвами катастрофы стали 62 пассажира. Среди погибших были не только граждане России, а и иностранные пассажиры из Индии, Украины, Узбекистана, Киргизии, Колумбии, Кипра и Сейшельских островов.