Межгосударственный авиационный комитет опубликовал результаты расследования крушения Boeing 737 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года. Эксперты, проводившие расследование, утверждают, что командир экипажа оказался психологически не готов к стрессовой ситуации, поэтому "впал в ступор".
Второй пилот не смог повлиять на командира. Многочисленные ошибки пилотов и привели к крушению борта.
Напомним, жертвами катастрофы стали 62 пассажира. Среди погибших были не только граждане России, а и иностранные пассажиры из Индии, Украины, Узбекистана, Киргизии, Колумбии, Кипра и Сейшельских островов.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.