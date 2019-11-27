Двух человек ранил американец на школьной парковке. Стрелок попытался скрыться с места преступления, но был настигнут полицией и застрелился.
Инцидент произошёл на парковке младшей школы им. Сары Дж. Андерсон в Ванкувере (штат Вашингтон), около трёх часов по местному времени. Мужчина выстрелил в двух человек и попытался скрыться на машине. Когда полиция догнала стрелка, он остановился, вышел из автомобиля, но вместо того, чтоб сдаться, выстрелил себе в голову.
Как сообщается, он и обе жертвы доставлены в местную больницу. Никто из детей и персонала школы не пострадал.
По предварительным данным речь идёт не о теракте, а о домашнем насилии. Подозреваемый несколько дней назад вышел из тюрьмы, имелся судебный запрет ему приближаться к одной из жертв.
Двое детей жертв стрельбы находились в тот момент в машине, один — ещё в школе.
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