Домашнее насилие стало причиной стрельбы у школы в Вашингтоне

Двух человек ранил американец на школьной парковке. Стрелок попытался скрыться с места преступления, но был настигнут полицией и застрелился.

Инцидент произошёл на парковке младшей школы им. Сары Дж. Андерсон в Ванкувере (штат Вашингтон), около трёх часов по местному времени. Мужчина выстрелил в двух человек и попытался скрыться на машине. Когда полиция догнала стрелка, он остановился, вышел из автомобиля, но вместо того, чтоб сдаться, выстрелил себе в голову.

Как сообщается, он и обе жертвы доставлены в местную больницу. Никто из детей и персонала школы не пострадал.

По предварительным данным речь идёт не о теракте, а о домашнем насилии. Подозреваемый несколько дней назад вышел из тюрьмы, имелся судебный запрет ему приближаться к одной из жертв.

Двое детей жертв стрельбы находились в тот момент в машине, один — ещё в школе.