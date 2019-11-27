«Защищая честь женщин», тюменец сжег автобус

Автобус, возивший на работу вахтовиков РЖД, сгорел в Ярковском районе Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе отдела полиции, сжег его местный житель. Мужчине не понравилось то, что, как ему показалось, "вахтовики засматриваются на местных женщин".

"Радетель за чистоту нравов" в свои 56 лет уже имеет за плечами судимость. В этот раз, "приняв на грудь" он отправился поговорить с приезжими и объяснить, что "приставать к дамам — нехорошо". Понимания достичь не удалось и, слив бензин из бака своего мотоцикла, мужчина облил им сидения УАЗика и поджег автобус.

Говорит, "чтоб не ездили в село больше". Потерпевший — житель соседнего села - этот автобус сдавал вахтовикам в аренду, оценил ущерб в 70 тысяч рублей.

Сейчас поджигатель, который свою вину отрицать не пытается, ждет суда. А женщины, за которых он так своеобразно заступился, как говорят полицейские, на поведение вахтовиков вообще никогда не жаловались.