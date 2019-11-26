В МГУ прокомментировали заявление о пытках студента сотрудниками ФСБ

Администрация философского факультета МГУ планирует обратиться в правоохранительные органы" в связи с заявлением студента Марата Нигматулина, в котором он сообщил о том, что подвергался пыткам со стороны сотрудников ФСБ.

Пресс-служба факультета сообщила, что Марат Нигматулин не сообщал ни о чем из того, что публикуют СМИ.

Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин заявил, что в среду, 20 ноября в библиотеке университета к нему подошли двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.

По словам студента, они заставляли его написать явку с повинной и взять на себя ответственность за создание террористической организации и организацию терактов в некоторых регионах РФ.

В пресс-службе МГУ сообщили, что Нигматулин 21, 22 и 25 ноября был на занятиях, обращался в администрацию по учебным вопросам, но ничего не сообщал о том, что пишут в СМИ.

Администрация факультета не располагает информацией, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления СМИ. Чтобы данная информация получила правовую оценку, администрация философского факультета планирует обратиться в полицию.

Есть информация, что в отношении Марата Нигматулина в прошлом году было возбуждено уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма, так как он занимался расклейкой листовой с логотипом "Революционные школьники".