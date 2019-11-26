Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ пытали его в библиотеке вуза

Студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин, которого обвиняют в том, что он оправдывает терроризм, заявил, что двое мужчин, представившиеся сотрудниками ФСБ пытали его в библиотеке университета, требуя, чтобы он пришел с повинной.

По словам студента, неизвестные напали на него 20 ноября.

Сначала они потребовали, чтобы он пошел с ними, но тот отказался. Тогда они стали бить его по почкам и коленям, затем силой затащили в один из читальных библиотеки.

В своем заявлении Нигматулин указал, что они требовали, чтобы он написал явку с повинной, в которой бы указал, что он якобы создал террористическую организацию и взял на себя ответственность за организацию терактов в российских регионах.

Нигматулин сообщил, что они избивали его в течение двух часов.

Нигмаулин написал заявление о произошедшем на имя ректора МГУ и в полицию.