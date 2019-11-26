В Москве полиция задержала глухонемых мужчин, напавших на прохожего

В ходе объявленного плана "Перехват" полиции удалось задержать четверых мужчин, которые подозреваются в том, что ранили человека на юго-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД РФ, в 15:30 в отделение полиции поступило сообщение о том, что на Шоссейной улице четверо неизвестных напали на мужчину с ножом, после чего скрылись на машине Lada Priora.

Сотрудники полиции начали мероприятие по плану "Перехват", что позволило им задержать нападавших и доставить в ОМВД для дальнейших разбирательств.

Пострадавшего доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Согласно информации, предоставленной источником в экстренных службах, нападавшие - глухонемые.