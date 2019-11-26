Жительница Свердловской области украла у пенсионерки 71 тысячу рублей

В Асбесте состоится суд над жительницей Свердловской области, которая похитила с банковской карты у пенсионерки 71 тысячу рублей. МО МВД РФ Асбестовский сообщает, что подозреваемая и пенсионерка были соседками по палате в больнице.

В больнице пенсионерка случайно оставила банковскую карту. Карта была оснащена системой бесконтактного платежа. Женщина не получала смс-оповещение о платежах, так как ее абонентский номер был отключен.

Когда она обнаружила списание средств, то обратилась в полицию. В результате выяснилось, что подозреваемая успела потратить деньги пенсионерки в 30 магазинах и аптеках города. Кога деньги на карте закончились, то она просто ее выбросила.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.