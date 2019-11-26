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Источник Правда.Ру

"Петрозаводский маньяк" Ипатов просил суд не давать ему пожизненное

Происшествия

"Петрозаводский маньяк" Антон Ипатов сказал в суде последнее слово. Он принес извинения за убийства двух девушек и заявил, что хотел бы провести старость на свободе.

Он просил суд дать ему любой срок, только не пожизненное заключение. 

Ипатов заявил, что осознал, какое горе он причинил семья убитых им девушек. Он сказал, что в тот период находился в запое и не понимал, что делает.

Он также отметил, что беда касается и его семьи, а не только семей его двух жертв. 

Ипатов говорил, что осознает то, что он никогда не расплатится за содеянное, так как человеческая жизнь бесценна.

Напомним, что Ипатов из хулиганских побуждений убил двух девушек и нанес травмы 15-летней девочке-подростку.

суд убийство петрозаводск пожизненное заключение
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