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Источник Правда.Ру

Москвичка откусила часть уха сотруднице караоке-клуба

Происшествия

В Краснодаре в одном из караоке-клубов 24 ноября произошел конфликт, в ходе которого посетительница заведения повредила уход сотруднице.

С заявлением в полицию обратилась сотрудника краснодарского караоке-клуба. Она сообщила, что к ним пришла посетительница, которая стала неадекватно себя вести. На замечания сотрудницы она не обращала внимания.

Вскоре между посетительницей и сотруднице возник конфликт, в ходе которого посетительница "откусила ухо" сотруднице караоке-клуба.

Сообщается, что нападавшей была 29-летняя женщина, приехавшая в Краснодар из Москвы.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару, в ближайшее время пострадавшей проведут судебно-медицинскую экспертизу с целью установить степень вреда и выяснить правомерность действий обеих сторон. 

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