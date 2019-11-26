Тысячи фермеров на тракторах парализовали движение в Берлине

В Германии в центре Берлина тысячи фермеров на тракторах парализовали движение.

Их протест вызван недовольством решениями властей в области аграрной политики. Акция протеста проходит у Бранденбургских ворот, сообщает ТАСС.

Фермеры прикрепили к тракторам флаги федеральных земель, откуда они приехали.

Митингующие выступают против того, что власти планируют ограничить использование удобрений и принять новые меры по защите климата, которые, как считают фермеры, серьезно усложнят их сельскохозяйственную деятельность.

Как сообщили сотрудники полиции, в акции протеста приняли участие более 5000 тракторов.

Сотрудники правоохранительных органов просят водителей объезжать объезжать район, в котором сконцентрировались фермеры.

К участию в протестах призвало движение "Земля объединяет".

Данную инициативу поддержали десятки тысяч фермеров по всей Германии.