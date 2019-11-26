Адвокат ранее арестованной Ирины Голосной, заместителя руководителя Росалкогольрегулирования, сообщил об отмене ее ареста.
Чиновницу сегодня освободят из СИЗО.
В Мосгорсуде подтвердили данную информацию.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Пресненский суд Москвы принял решение о заключении Голосной под стражу. Тот факт, что апелляция рассмотрела жалобу буквально на следующий день, можно считать уникальным.
Также ранее сообщалось о том, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Следственный комитет собирается обжаловать решение суда.
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