Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат ранее арестованной Ирины Голосной, заместителя руководителя Росалкогольрегулирования, сообщил об отмене ее ареста.

Чиновницу сегодня освободят из СИЗО.

В Мосгорсуде подтвердили данную информацию.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Пресненский суд Москвы принял решение о заключении Голосной под стражу. Тот факт, что апелляция рассмотрела жалобу буквально на следующий день, можно считать уникальным.

Также ранее сообщалось о том, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Следственный комитет собирается обжаловать решение суда.

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