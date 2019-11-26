Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина

Происшествия

В Россию вернулась 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, которую в СМИ прозвали "кровавой атаманшей", так как в 90-е гг. она убила минимум 10 человек. 

Зворыкина была задержана в Белоруссии при попытке незаконно пересечь границу, чтобы перебраться в Украину. В ходе проверки выяснилось, что данные Зворыкиной есть в базе Интерпола среди лиц, которые объявлены в розыск за убийства и бандитизм.

Зворыкина - гражданка РФ, а в розыск ее объявила Грузия. Она находилась 40 дней в изоляторе в Белоруссии, а потом была выдана правоохранительным органам РФ.

Правоохранительные органы Грузии разыскивают Зворыкину с 90-х гг. за умышленное убийство пяти человек и бандитизм. Она возглавляла банду, которая угоняла автомобили, занималась кражей тонн вин с завода и  подделкой документов.

В 2004 году Генпрокуратура Грузии обратилась к России с требованием выдать Зворыкину, но Россия тогда отказала, обосновав тем, что граждане РФ не выдаются другим странам.

За свои криманальные "подвиги" Зворыкину прозвали "кровавая атаманша". В начале 90-х Зворыкина организовала убийство как минимум 10 человек. Она провела 10 лет в тюрьме и вышла на свободу.

Темы полиция зворыкина мошенница
Актуальная аналитика
Общество
Адвокат Оксаны Пушкиной боится, что ей грозит опасность
Недвижимость
Есть ли перспектива у высотных новостроек
Житейские истории
Call of Duty: геймерам навязывают образ "плохого русского"
Новости Все >
Суд освободил от наказания главу "Христианского государства"
Крупнейшая база данных дождевых червей объединила 57 стран
Владимиру Зеленскому подарили именной велосипед
Министр спорта Колобков надеется на мягкое решение ВАДА
"Антиникотиновые" клетки обнаружены в мозгу человека
Россия показала американцам сверхзвуковое крылатое оружие
Глава Чечни призвал СМИ защищать республику от западной лжи
Уралец Пельмень сменил имя на более экзотическое ради откоса от армии
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
ФИФА и УЕФА пока не комментируют возможное отстранение России
Последние материалы
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Адвокат Оксаны Пушкиной боится, что ей грозит опасность
Есть ли перспектива у высотных новостроек
ФИФА и УЕФА пока не комментируют возможное отстранение России
Россиянам продают под видом отечественной черной икры продукт из КНР
Тур-презентацию в Google теперь может сделать любой желающий
Медведев посочувствовал замерзающим на улицах котам
Оптоволоконные линии научились защищать от капризов погоды
Международная федерация хоккея не собирается переносить ЧМ из России
Россия признала вину по жалобам заключенных в ЕСПЧ
Популярное
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Новости Украины
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Наталия Красовская Call of Duty: геймерам навязывают образ "плохого русского" Наталия Красовская Василий Амирджанов Якутский министр принуждает детей к гимну Василий Амирджанов Соломон Соловьев Алкоголь и порно на службе людям - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих дочерей
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Франция объявила о размещении военных на территории Катара
В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих дочерей
Якутский министр принуждает детей к гимну
Ох уж эти прививки: почему родители калечат своих детей
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Лондон обижен на Москву из-за дела Скрипалей
Жириновский предупредил, что России придется уничтожить Украину
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
В Иркутске подросток спас 9-летнюю девочку от насильника
В украинской конституции появится статья о крымской автономии
"Не стало главного русиста мира": умерла Лариса Вербицкая
Украина предупредила Европу о 100% риске прекращения транзита газа
В 60 регионах России выросла безработица
Почему народ за Путина, но не за правительство
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ