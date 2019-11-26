В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина

В Россию вернулась 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, которую в СМИ прозвали "кровавой атаманшей", так как в 90-е гг. она убила минимум 10 человек.

Зворыкина была задержана в Белоруссии при попытке незаконно пересечь границу, чтобы перебраться в Украину. В ходе проверки выяснилось, что данные Зворыкиной есть в базе Интерпола среди лиц, которые объявлены в розыск за убийства и бандитизм.

Зворыкина - гражданка РФ, а в розыск ее объявила Грузия. Она находилась 40 дней в изоляторе в Белоруссии, а потом была выдана правоохранительным органам РФ.

Правоохранительные органы Грузии разыскивают Зворыкину с 90-х гг. за умышленное убийство пяти человек и бандитизм. Она возглавляла банду, которая угоняла автомобили, занималась кражей тонн вин с завода и подделкой документов.

В 2004 году Генпрокуратура Грузии обратилась к России с требованием выдать Зворыкину, но Россия тогда отказала, обосновав тем, что граждане РФ не выдаются другим странам.

За свои криманальные "подвиги" Зворыкину прозвали "кровавая атаманша". В начале 90-х Зворыкина организовала убийство как минимум 10 человек. Она провела 10 лет в тюрьме и вышла на свободу.