Уволенный за драку сотрудник СПбГУ отсудил у вуза более 300 тысяч

Суд Василеостровского района признал увольнение сотрудника СПбГУ Игоря Коровина незаконным.

Игорь Коровин работал в СПбГУ 10 лет. Сначала он был инженером охраны труда, затем его перевели на пост заместителя начальника отдела охраны труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности ректората.

В июне 2019 года его уволили из-за регулярного неисполнения служебных обязанностей. До этого комиссия по этике рассматривала заявление от специалиста по охране труда Ташбаева.

Комиссия выяснила, что Коровин избил Ташбаева и порвал ему свитер. Тот обратился за медицинской помощью в травмпункт, зафиксировал побои и обратился в полицию.

После этого комиссия признала, что данное поведение Коровина не соответствует статусу сотрудника СПбГУ.

Тот не стал отрицать, что перегнул палку, но просил признать свое увольнение незаконным и восстановить себя в должности. Кроме того, Коровин потребовал взыскать с СПбГУ средний заработок за пять месяцев, пока он находился без работы, а также компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч рублей.

Суд принял решение о частичном удовлетворении требования Коровина.

Его восстановили на работе, с СПбГУ взыскали 313 тысяч недополученной заработной платы и компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч рублей.