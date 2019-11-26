В Челябинской области обнаружили пакеты с человеческими органами

Жительница Златоуста, гуляя по городу, обнаружила ужасную находку: она наткнулась на пакеты, в которых были человеческие органы, кровь в пробирках и использованные шприцы. Девушка позвонила в полицию.

Она рассказала, что участок скотомогильника, на котором находился пакет со страшным содержимым, сдается в аренду предпринимателям. С ними заключен договор, по которому они обязаны утилизировать такой "мусор". На практике же выяснилось, что организация его просто вывозит и выбрасывает на открытой площадке.

Такого рода отходы относятся к классу "Б" и являются эпидимиологически опасными. Отходы класса "Б" должны быть дезинфицированы и уничтожены.

Халатность при их утилизации может стать причиной катастрофы, так как с отходам контактируют птицы и животные, следовательно, они могут потом быть переносчиками заболеваний.

В настоящее время полиция проводит проверку в связи с нарушением правил складирования и уничтожения медицинских отходов.