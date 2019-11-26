Мужчина с 2000 года постоянно избивал свою жену и трех несовершеннолетних дочерей. Установлено, что в период с 2011 по 2018 год он насиловал своих дочерей, сообщили следователи.
Когда старшая из них сообщила, что хочет уйти из дома, он стал угрожать, что расправится с ней.
Девушка обратилась в полицию и сообщила обо всех преступлениях отца в отношении ее семьи.
Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он не будет иметь права работать в учреждениях, деятельность которых связана с детьми.
Жена осужденного ранее в полицию не обращалась.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.