Утром 26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4, пострадало около 325 человек. Сообщается, что эпицентр землетрясения был в 30 километрах от столицы Албании, а очаг, как установила геологическая служба США, располагался на глубине 20 километров.
Как сообщает канал BBC, мощные толчки землетрясения ощущались даже в Италии и в городе Нови-Сад в Сербии, расположенных в 700 километрах.
В результате шесть человек погибли, один из погибших в панике выпрыгнул из окна.
К процессу ликвидации последствий привлечены военные.
Подземные толчки продолжались в течение 30 секунд. Затем последовала серия повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности.
Посольство России в Албании написало в Facebook, что пока нет информации о том, были ли среди пострадавших граждане РФ.
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