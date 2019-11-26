В Албании из-за землетрясения пострадали сотни человек

Утром 26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4, пострадало около 325 человек. Сообщается, что эпицентр землетрясения был в 30 километрах от столицы Албании, а очаг, как установила геологическая служба США, располагался на глубине 20 километров.

Как сообщает канал BBC, мощные толчки землетрясения ощущались даже в Италии и в городе Нови-Сад в Сербии, расположенных в 700 километрах.

В результате шесть человек погибли, один из погибших в панике выпрыгнул из окна.

К процессу ликвидации последствий привлечены военные.

Подземные толчки продолжались в течение 30 секунд. Затем последовала серия повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности.

Посольство России в Албании написало в Facebook, что пока нет информации о том, были ли среди пострадавших граждане РФ.

В Тиране, Дурресе и Леже власти закрыли школы вплоть до особого распоряжения.