В Иркутске подросток спас 9-летнюю девочку от насильника

В Иркутске 48-летний местный житель пытался похитить 9-летнюю девочку с целью изнасилования. Совершить задуманное ему помешали подросток и другой случайный прохожий.

Следователи сообщили, что преступник находился в припаркованной у торговых рядов на улице Новаторов машине Toyota Vista. Оттуда он увидел девочку, вышел из автомобиля, силой посадил ребенка в салон, заблокировал все двери и уехал.

Мимо проходил 16-летний прохожий, он услышал крики девочки и бросился за помощью к мужчине, который проходил рядом. Мужчина оказался за рулем, и вместе они стали догонять машину и смогли вызволить девочку: преступник заехал в тупик, высадил девочку и скрылся.

Спустя несколько часов его задержали сотрудники Росгвардии.

Следователи выяснили, что задержанный с 2001 года уже дважды отбывал наказание за преступления сексуального характера. Его выпустили на свободу в марте 2017 года.

Обвиняемый находится под арестом.