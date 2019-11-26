В Иркутске 48-летний местный житель пытался похитить 9-летнюю девочку с целью изнасилования. Совершить задуманное ему помешали подросток и другой случайный прохожий.
Следователи сообщили, что преступник находился в припаркованной у торговых рядов на улице Новаторов машине Toyota Vista. Оттуда он увидел девочку, вышел из автомобиля, силой посадил ребенка в салон, заблокировал все двери и уехал.
Мимо проходил 16-летний прохожий, он услышал крики девочки и бросился за помощью к мужчине, который проходил рядом. Мужчина оказался за рулем, и вместе они стали догонять машину и смогли вызволить девочку: преступник заехал в тупик, высадил девочку и скрылся.
Спустя несколько часов его задержали сотрудники Росгвардии.
Следователи выяснили, что задержанный с 2001 года уже дважды отбывал наказание за преступления сексуального характера. Его выпустили на свободу в марте 2017 года.
Обвиняемый находится под арестом.
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