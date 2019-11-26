Мать брошенного в кустах ребенка обвинили в покушении на убийство

Следователи задержали женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка рядом с жилым домом в подмосковном поселке Дружба.

Матерью ребенка оказалась 33-летняя гражданка одного из соседних государств. В результате проведенных следственных мероприятий, в том числе допросов свидетелей и самой обвиняемой, в отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Женщина полностью признала свою вину. По ее словам, 24 ноября она, не планируя заниматься уходом и воспитанием дочки, оставила ее умирать в мороз на улице.

В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения.

Напомним, что ранее, 24 ноября, одна из местных жительниц сообщила в полицию о том, что в кустах около жилого дома найден грудной ребенок, завернутый в плед. Девочку доставили в больницу.

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