Следователи задержали женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка рядом с жилым домом в подмосковном поселке Дружба.
Матерью ребенка оказалась 33-летняя гражданка одного из соседних государств. В результате проведенных следственных мероприятий, в том числе допросов свидетелей и самой обвиняемой, в отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.
Женщина полностью признала свою вину. По ее словам, 24 ноября она, не планируя заниматься уходом и воспитанием дочки, оставила ее умирать в мороз на улице.
В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения.
Напомним, что ранее, 24 ноября, одна из местных жительниц сообщила в полицию о том, что в кустах около жилого дома найден грудной ребенок, завернутый в плед. Девочку доставили в больницу.
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Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.