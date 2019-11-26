Жительница Курганской области, поссорившись с мужем, бросила двоих детей одним на улице в 20-градусный мороз. Позднее следователи выяснили, что женщина осознавала, что у детей нет возможности принять меры по самосохранению по причине их беспомощного состояния. Но, несмотря на это, 30 января 2019 года она оставила двух девочек 2011 и 2014 года рождения у подъезда одного из домов и ушла в неизвестном направлении. Дети не имели возможности согреться и позвать кого-нибудь на помощь.
Также было установлено, что мать не занималась воспитанием девочек, она избивала их руками и ногами, а также головой об батарею в течение полугода.
После всего произошедшего обоих детей изъяли из семьи.
Курганчанка согласилась с позицией государственного обвинителя.
Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 7 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. В прокуратуре сообщили, что приговор уже вступил в силу.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.