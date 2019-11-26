К посольству Украины в Москве активисты принесли унитазы с надписью "Поддержим боевую мощь Украины". Унитазы были раскрашены в цвета украинского флага.
Так как пикет не был согласован, его участников задержали.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Украине "посылочку из унитазов". Он заявил, что с украинских судов ничего не было украдено. Но Толстой подчеркнул, что если Украине нуждается в унитазах, что можно собрать для нее посылку.
Напомним, что два катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернули Украине 18 ноября. После этого Украина обвинила РФ в том, что корабли находятся не в боевом состоянии, и что с них исчезли унитазы и мелкие предметы интерьера.
ФСБ опровергла данные обвинения, продемонстрировал видео, сделанное с борта кораблей. На кадрах видео видно, что все личные вещи были возвращены.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.