Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве

К посольству Украины в Москве активисты принесли унитазы с надписью "Поддержим боевую мощь Украины". Унитазы были раскрашены в цвета украинского флага.

Так как пикет не был согласован, его участников задержали.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Украине "посылочку из унитазов". Он заявил, что с украинских судов ничего не было украдено. Но Толстой подчеркнул, что если Украине нуждается в унитазах, что можно собрать для нее посылку.

Напомним, что два катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернули Украине 18 ноября. После этого Украина обвинила РФ в том, что корабли находятся не в боевом состоянии, и что с них исчезли унитазы и мелкие предметы интерьера.

ФСБ опровергла данные обвинения, продемонстрировал видео, сделанное с борта кораблей. На кадрах видео видно, что все личные вещи были возвращены.