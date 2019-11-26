Мощное землетрясение обрушилось сегодня на Албанию: есть жертвы

Мощное землетрясение сегодня нанесло удар по албанской столице — городу Тирани и порту Дуррес.

По данным сейсмологической службы, магнитуда подземных толчков составила 6,4 балла. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на албанских спасателей, по предварительным сведениям, пострадали 150 человек. По неуточненным данным погибли трое. Как минимум десять жителей Тирани остаются под завалами.

Самый большой ущерб зданиям землетрясение нанесло в Дурресе. Разрушено несколько зданий — памятников архитектуры эпохи Рима (9 век).

Кстати, в некоторых регионах нашей страны землетрясения небольшой амплитуды для местных жителей - дело привычное. Регулярно "потряхивает" тех, кто живет к западу от Уральских гор. Самое сильное из зафиксированных в период с сентября текущего года произошло на Камчатке. Там магнитуда составила 5,1 балла. Подробнее об этом читайте сайте.