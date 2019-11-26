Настоятеля храма обвинили в растлении малолетних и арестовали

В Еврейской автономной области настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет иеромонаха Спиридона (в миру Юрий Абрамов) задержали по подозрению в педофилии.

Известно, что факты растления малолетних установлены и задокументированы. 25 ноября суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Сообщается, что на время следствия Абрамов отстранен от проведения богослужений.

СКР пока не прокомментировал данную ситуацию.

Как сообщает "Лента.ру", Абрамов вместе со звонарем занимались развращением малолетних. Сообщается о трех пострадавших, но, возможно, их было больше. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 12 апреля в Вологодской области суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы священника храма Святой Троицы, который совращал двенадцатилетнюю девочку. 47-летний священник признался в том, что вступал в сексуальные отношения с одноклассницей своего сына.