Полиция проверит данные об изнасиловании следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что причиной самоубийства 23-летней девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой.

В Сочи отправлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России для проведения проверки.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в процессе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что 23 ноября 23-летняя сотрудница Следственного комитета Мария Клочкова совершила самоубийство в Хостинском отделе полиции. По факту произошедшего лиция проводит проверку.

Сообщается, что за три недели до самоубийства девушка была госпитализирована после вечеринки с коллегами. Она сама вызвала врачей после того, как потеряла сознание. У девушки началось кровотечение. По словам ее близких, она стала жертвой изнасилования.