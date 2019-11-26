Правоохранительные органы проверят информацию о том, что причиной самоубийства 23-летней девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой.
В Сочи отправлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России для проведения проверки.
В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в процессе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, что 23 ноября 23-летняя сотрудница Следственного комитета Мария Клочкова совершила самоубийство в Хостинском отделе полиции. По факту произошедшего лиция проводит проверку.
Сообщается, что за три недели до самоубийства девушка была госпитализирована после вечеринки с коллегами. Она сама вызвала врачей после того, как потеряла сознание. У девушки началось кровотечение. По словам ее близких, она стала жертвой изнасилования.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.