В Кемерове заводской районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы пожилую женщину за покушение на сбыт крупной партии наркотиков.
79-летняя пенсионерка после смерти сына, который был наркоманом, в течение шести месяцев занималась продажей оставшихся после него наркотиков.
Как сообщают следователи, женщина обнаружила дома банку с героином и решила заняться его продажей. Есть доказательства попытки сбыта пенсионеркой 8 граммов запрещенного вещества. В процессе обыска у пенсионерки обнаружили и конфисковали 17 свертков с героином.
Пенсионерка признала свою вину. Суд приговорил женщину к 5 годам исправительной колонии общего режима.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.