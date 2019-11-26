79-летнюю пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

В Кемерове заводской районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы пожилую женщину за покушение на сбыт крупной партии наркотиков.

79-летняя пенсионерка после смерти сына, который был наркоманом, в течение шести месяцев занималась продажей оставшихся после него наркотиков.

Как сообщают следователи, женщина обнаружила дома банку с героином и решила заняться его продажей. Есть доказательства попытки сбыта пенсионеркой 8 граммов запрещенного вещества. В процессе обыска у пенсионерки обнаружили и конфисковали 17 свертков с героином.

Пенсионерка признала свою вину. Суд приговорил женщину к 5 годам исправительной колонии общего режима.