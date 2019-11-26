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Источник Правда.Ру

Бывшего доцента СПбГУ Соколова могут перевести в "Матросскую тишину"

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки, переведут из "Крестов" в "Матросскую тишину".

Сообщается, что дело Соколова передали для расследования в центральный аппарат СК.

Адвокат Соколова, Александр Почуев рассказал, что, возможно, вслед за Соколовым поедет и он. По словам адвоката, перевод из следственного изолятора "Кресты" в "Матеросскую тишину" упростить работу московских следователей, но может сильно увеличить процессуальные издержки.

Напомним, что Олег Соколов был задержан 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак, в котором были отрезанные женские руки.

Позже в процессе обыска в его квартире были обнаружены останки женского тела. Как выяснилось, что они принадлежали 24-летней аспирантке СПбГУ и его сожительнице Анастасии Ещенко.

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