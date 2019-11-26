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Источник Правда.Ру

Беременная женщина пытала и ограбила ветерана в Екатеринбурге

Происшествия

94-летняя ветеран войны в Екатеринбурге стала жертвой зверского — по-другому и не скажешь — нападения. Пенсионерку пытали, требуя отдать деньги.

О происшествии сообщил местный telegram-канал hue.

Как говорится в сообщении, нападение произошло в квартире ветерана. Две молодые женщины связали старушку, избивали и, угрожая ножом, требовали сказать,где лежат деньги. Поживиться грабительницам удалось 30 тысячами рублей — больше у жертвы попросту не было. Когда они наконец покинули квартиру, пенсионерка сумела распутать веревки и вызвать полицию.

Сейчас, как следует из слов начальника пресс-службы екатеринбургского УМВД Ирины Каргаполовой, правоохранители возбудили дело по статье "грабеж". Бандиток ищут. И, уверены полицейские, скоро найдут. Ведь есть очень яркая примета: одна из напавших на ветерана дам была беременна.

Фото: postila.ru

 

Темы екатеринбург нападение на ветерана
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