Уголовное дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу, в чьем производстве находилось дело, пока никак не комментируют данную информацию.

Напомним, что Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке останки убитой им аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Его вытащили из воды спасатели. В рюкзаке Соколова были обнаружены две отрубленные женские руки.

В процессе обыска в его квартире нашли и обезображенное женское тело и окровавленную пилу.

Как сообщают следователи, бывший преподаватель СПбГУ застрелил Ещенко, с которой его связывали романтические отношения, 7 ноября, во время ссоры.

Соколов признался в совершении убийства по почве личного конфликта. На суде он заявил, что раскаивается. Он арестован до 8 января 2020 года.