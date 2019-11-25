МВД: массовая драка дворников в центре Москвы произошла из-за футбола

В МВД сообщили, что конфликт во дворе одного из домов в центре Москвы между дворниками произошел из-за любительского футбола.

Вечером 24 ноября в полицию поступила информация о массовом конфликте на улице Ефремова.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, выяснили, что в драке с использованием лопат и ломов участвовали дворники из ГБУ "Жилищник". Они использовали ломы и лопаты.

Было задержано 17 человек. Все они - выходцы из ближнего зарубежья.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.