В МВД сообщили, что конфликт во дворе одного из домов в центре Москвы между дворниками произошел из-за любительского футбола.
Вечером 24 ноября в полицию поступила информация о массовом конфликте на улице Ефремова.
Полицейские, прибывшие на место инцидента, выяснили, что в драке с использованием лопат и ломов участвовали дворники из ГБУ "Жилищник". Они использовали ломы и лопаты.
Было задержано 17 человек. Все они - выходцы из ближнего зарубежья.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.
У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.