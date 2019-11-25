Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве пресненский суд арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную до 20 января 2020 года.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Иными словами, суд согласился в доводами представителя СК РФ, который настаивал на мере пресечения для чиновницы в виде заключения под стражу.

Ирина Голосная подозревается в неуплате налогов на сумму 58 млн рублей.

Также под следствием находится бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который был руководителем Росалкогольрегулирования в течение 10 лет. Потом он уволился, а затем он был объявлен в розыск.

В декабре прошлого года он был заочно арестован по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Только недавно его смогли задержать.