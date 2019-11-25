Из сокровищницы в Дрездене похитили бриллиантовые украшения

В Дрездене грабители похитили из сокровищницы "Зеленый свод" бриллиантовые гарнитуры.

По словам директора организации Марион Акерманн, грабители заинтересовались одной конкретной витриной, на которой были выставлены три ювелирных гарнитура, один из которых - бриллиантовый.

Сообщается, что главная ценность этого ювелирного гарнитура в том, что это полностью сохранившийся ансамбль.

Марион Акерманн заявила, что на черном рынке такие ювелирные изделия продать не получится, так как они очень известны.

В музейном сообществе боятся даже думать о том, что грабители могут разобарть гарнитуры, чтобы продавать их по частям.

"Зеленый свод" — это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая с 1724 года стала музеем.