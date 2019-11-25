Пьяный депутат насмерть сбил подростка

В Волжском районе республики Мэрий Эл депутат одного из сельских поселений в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 16-летнего подростка.

Следствие установило, что трагедия произошла в селе Сотнур. Депутат сельского совета, находясь за рулем автомобиля в пьяном состоянии, превысил допустимую на этом участке дороги скорость. Он не сумел удержать машину, которая вылетела с дороги на обочину, где стоял 16-летний юноша. Получивший сильнейшие травмы подросток скончался на месте.

Сейчас по ходатайству следователя 37-летний обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, идет расследование,

В отношении виновника происшествия возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".