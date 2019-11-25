Пожар на шахте в Коми: двоих горняков еще не нашли

В республике Коми крупный пожар случился на одной из нефтяных шахт «Яреганефть» компании "Лукойл".

По данным ТАСС, возгорание произошло на глубине 200 метров вечером воскресенья. Огонь локализован силами регионального МЧС. Общая площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров. Его тушат до сих пор. Добыча нефти временно остановлена.

42 из 45 работавших в забое горняков были подняты на поверхность сразу. Еще одного нашли спасатели и отправили в больницу. О судьбе двоих рабочих пока ничего неизвестно. Их поиск продолжается.