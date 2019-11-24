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Источник Правда.Ру

В Сургуте горел ресторан: есть пострадавший

Происшествия

36 спасателей и 13 спецмашин тушили загоревшийся этой ночью ресторан "Кристалл" в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, огонь полыхал на площади в 3,6 тысяч квадратных метров. Предварительная версия — из-за технической неисправности загорелась вытяжка. Сработала сигнализация. К моменту приезда пожарных 50 посетителей ресторана и 10 покупателей из расположенного в том же здании магазина самостоятельно покинули помещения. Они успели сделать это до того, как обрушилась кровля.

Один человек попал в больницу. Он отравился продуктами горения.

Несмотря на установившиеся в регионе морозы, а может быть и отчасти из-за них, пожары в северной части страны участились. Так несколько дней назад "Правда.ру" рассказывала о трагедии в Новосибирске, где в огне погибла женщина и двое ее детей.

А еще раньше в СМИ обсуждали скандал в Хакассии. Напомним, так в организации поджогов обвиняли начальника местной пожарной службы. 

Фото: vk. com

Темы сургут пострадавший пожар в ресторане
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