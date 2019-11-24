Участковый спас пятерых жителей Нягани из горящего дома

Троих детей и двоих взрослых вызволил из огненного плена лейтенант полиции Владимир Александров в Ханты-Мансийском автономном округе.

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, инцидент произошел в городе Нягань. Во время планового обхода территории участковый заметил густой дым, исходивший от одного из частных домов. Подбежав к пылающему зданию, полицейский услышал крики и выбил дверь. Ему удалось вывести из пылающего строения троих детей и двоих взрослых.

Ирина Волк добавила, что после спасения хозяйка квартиры снова бросилась в горящее здание за документами. Дело в том, что сгоревший дом был признан ветхим жильем, и у семьи уже были документы на переселение из него. Женщина успела достать из горящего шкафа нужные бумаги, однако выйти на улицу у нее не хватило сил. И тут снова подоспел героический полицейский Владимир Александров, который, буквально, вынес женщину из горящего дома.