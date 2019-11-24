В Саратовской области ищут пропавшего три дня назад мальчика

Третьи сутки продолжаются поиски двенадцатилетнего Артура Шмыглева, который ушел гулять с друзьями в селе Песчанка Самойловского района, и с тех пор о нем ничего не известно.

В поисках ребенка участвуют более 100 полицейских, сотрудников областной службы спасения, следственного комитета, волонтеры и добровольцы поискового отряда, а также жители села. В зоне поиска действуют 29 пеших поисковых групп…

20 километров территории, на которой, предположительно, может быть мальчик. осматриваются с воздуха. Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт". работают два беспилотника, еще два готовятся подняться в воздух. Поисковые работы сейчас ведутся в селах Алексеевка и Залесянка и на прилегающей к ним территории. Ведется сплошной "прочес" лесопосадок, заброшенных строений.

На страницах соцсетей волонтеры публикуют приметы мальчика: подростку на вид 12-13 лет, плотного телосложения рост 130-135 см, был одет: шапка белая в черную полоску, куртка черная, черное трико, сапоги черные.