Названа предварительная причина смерти пилота рейса Москва - Анапа

Экстренные службы Ростовской области назвали предварительную причину смерти второго пилота рейса из Москвы в Анапу. Первичное обследование показало, что пилот скончался от сердечного приступа. Мужчине было 49 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в Ростове-на-Дону. Командир воздушного судна вышел на связь с диспетчерами ростовского аэропорта и доложил о том, что у второго пилота резко ухудшилось самочувствие. После этого борт совершил экстренную посадку в аэропорту Платов, а второго пилота передали бригаде медиков. Однако спасти его не удалось - он скончался.