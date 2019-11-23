В Сочи следователи проводят проверку после гибели сотрудницы полиции

Служебную проверку в связи с гибелью сотрудницы проводит ГУ МВД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, следователь совершила самоубийство.

Тело девушки обнаружили в отделе полиции рано утром. В руках у погибшей было табельное оружие.

Мария Клочкова, которой было 23 года, приехала в Сочи из Апшеронска. В августе этого года она окончила Краснодарский университет МВД и работала в качестве следователя в Хостинском отделе полиции.

По предварительным данным, девушка могла покончить собой из-за ссоры с кем-то из сослуживцев. В тоже время ее сотрудники погибшую характеризуют как неконфликтную и покладистую.

Сначала в отделе, куда она пришла работать три месяца назад, у нее появилось много друзей. Но затем, как отмечают ее сослуживцы, она стала замкнутой, сторонилась коллег и старалась брать, в основном, ночные дежурства.

Друзья и одноклассники вспоминают о Марии Клочковой с теплотой, как о хорошем, отзывчивом человеке.