Самолет из Махачкалы повредил шасси при посадке во Внуково

Аварийной получилась посадка самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс из Махачкалы, в московском аэропорту "Внуково".

Boeing 737 находясь на взлетно-посадочной полосе, повредил шасси. В результате этого у лайнера повредилась левая стойка. После окончательной остановки, как сообщает 5 канал, борт оставлен на рулежке.

Сотрудники аэропорта говорят, что посадка, несмотря на полученные самолетом повреждения, прошла в штатном режиме. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

О том, что состояние полосы во "Внуково", мягко говоря, оставляет желать лучшего как раз сегодня заявлял директор лоукостера "Победа", который, кстати, предупреждал о том, что аварии с самолетами из-за халатности технических служб этого и ряда других аэропортов, будут происходить все чаще. Подробнее об обращении Андрея Калмыкова к руководству Минтранса читайте в материале на сайте.

Кстати, аналогичная авария сегодня произошла в Одессе. Там, как рассказывала "Правда.ру", у Boeing-737 подломилась стойка шасси.