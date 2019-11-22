Дурной пример заразителен: у Соколова на Кузбассе появился подражатель

Убийство женщины с последовавшим за ним расчленением тела раскрыли российские полицейские. На этот раз все случилось на Кузбассе.

Преступление произошло вчера, 21 ноября. В поселке Бачатский Кемеровской области было обнаружено расчлененное тело 43-летней женщины. А чуть позже в полицию позвонил местный житель, который в мусорном контейнере увидел фрагменты женского тела.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как рассказали следователи, у места обнаружения страшной находки остался дежурить участковый. Он-то и задержал весьма нетрезвого мужчину, который нес выбрасывать очередной кровавый сверток.

Подозреваемый в убийстве сознался и рассказал, что они с его знакомой несколько дней подряд «гудели» - распивали спиртные напитки. Потом поссорились и он стукнул женщину по голове. Но, в угаре силу не рассчитал, и она умерла на месте.

Почему убийца решил именно таким способом «замести следы», он объяснить не может.

Следователи надеются, что разобраться в этом поможет психолого-психиатрическая экспертиза. А пока против расчленителя возбуждено дело по статье «Убийство».