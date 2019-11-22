Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Одессе

Поздно вечером в четверг, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошла авария с самолетом Boing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевшим из Стамбула.

У лайнера в момент соприкосновения с полосой при посадке отлетело колесо и подломилась передняя стойка шасси.

По информации, которой сегодня поделилось ТАСС, самолету не удалось сесть с первого раза - мешал сильный боковой ветер - и борт вынужденно заходил на второй круг.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, на борту лайнера было 136 пассажиров. Никто не пострадал. Из салона всех эвакуировали по надувным трапам.

К слову, за сутки это уже второе подобное происшествие в Одессе. Несколькими часами раньше точно такие же повреждения, только на взлете, получил частный самолет Gulfstream.

После двух аварий аэропорт временно закрыт.

Пользователи соцсетей пишут гневные комментарии на страничке аэропорта под постом об аварии, упрекая сотрудников в том, что они «довели взлетную полосу до кошмарного состояния»:

"Это второй случай за день? Вам Бог уже как бы намекает, что пора новую нормальную полосу открывать, а не использовать ту, что сейчас, которая как дорога на Очаков", - пишет Алексей Владимирович.

" Посадочная полоса - стиральная доска. Аэропорт на момент посадки закрыт не был.... Турки - пилоты молодцы.", - уверен Alex San.

Впрочем, состояние взлетно-посадочных полос в аэропортах - это проблема не только Одессы. В России дела с ними обстоят не лучше, о чем не далее, как сегодня сообщил руководству Минтранса глава лоукостера «Победа». Подробнее об этом читайте в материале на сайте.