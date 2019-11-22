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Источник Правда.Ру

Трагедия в Новосибирске: школьник умер, предположительно, приняв снюс

Происшествия

 Вчера в Заельцовском районе Новосибирской области умер семиклассник. Мать, вернувшись домой, обнаружила сына мёртвым за обеденным столом.

Одна из версий следователей: мальчика убил снюс.

Как рассказали в областном следкоме, семья переехала из Узбекистана, мать одна растила ребенка. Версия о том, что причина беды — именно снюс, появилась у правоохранителей с подачи родителей одноклассников погибшего ребенка, которые, к слову, уже неоднократно били тревогу по поводу того, что "эта зараза" появилась в школе.

Как рассказали журналисты "КП-Новосибирск", проведшие собственное расследование, этот мальчик ранее уже был замечен в токсикомании — он нюхал бензин.

Точную причину смерти 13-летнего мальчишки назовет судмедэксперт. Но проблема, о которой говорят родители школьников — есть. И принимает масштаб эпидемии. На текущей неделе в Екатеринбурге двое школьников госпитализированы с отравлением снюсом.

Новое вещество, неожиданно ставшее популярным именно в детской и подростковой среде, представляет собой "подушечки" (ну как жевательная резинка), содержащие большую дозу никотина. Для детского организма она смертельно опасна.

В борьбе с распространяющейся заразой не помогают даже объединенные усилия родителей, педагогов и полиции.

Проблема еще и в том, что продается вещество почти легально, так как, по словам Евгения Жабреева, председателя родительского комитета Урала, его состав не попадает "под формулы того, что считается наркотическими веществами", а еще снюс — не табачное изделие (хотя в 1 подушечке никотина столько, сколько в трех (!) пачках сигарет) и под действие закона о них тоже не попадает. Поэтому его купить может любой. Даже ребенок.

Те, кто пробовал снюс, рассказывают страшные вещи о последствиях. Например: "меньше минуты держал, а потом кровью плевался. И это не литературный оборот", — цитирует некоего Никиту портал "Екатеринбург-Онлайн".

Темы снюс эпидемия школьники мер ребенок новосибирск
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