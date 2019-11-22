Рядом с аэропортом в Екатеринбурге грабители разжились 30 млн рублей

Сегодня в Новосибирске произошло разбойное нападение, шокировавшее общественность своей дерзкой наглостью.

Прямо возле международного аэропорта Кольцово (где по определению должны дежурить наряды полиции) трое вооруженных грабителей напали на мужчину, стреляли в него и, забрав 30 миллионов рублей, скрылись.

Об инциденте сообщает портал "Екатеринбург-Онлайн".

Как следует из материала издания, ссылающегося на руководителя пресс-службы екатеринбургского ГУВД Валерия Горелых, трое неизвестных вооруженных людей напали на мужчину возле международного терминала аэропорта. Они забрали у него сумку с деньгами и скрылись. Введенный план-перехват в поимке преступников не помог — их машина найдена сожженной в лесополосе. Правоохранители, по словам Горелова, уверены, что транспортное средство окажется в числящимся в угоне (сейчас информация по нему проверяется).

Пострадавший с огнестрельным ранением ягодиц доставлен в больницу.