Кардиолога убила врачебная ошибка собственных коллег

Врачебные ошибки при всей катастрофичности своих последствий стали, как ни страшно это признавать, частым явлением в нашей жизни. Тем более, что доказать их и наказать виновников в большинстве случаев бывает очень сложно. Цеховая солидарность, понимаете ли...

Но бывает и так, что ошибка очевидна. Виновник найден и даже раскаялся. Но кому от этого легче?

О вопиющем случае халатности врачей одной из уральских больниц сегодня рассказал портал Екатеринбуг-онлайн.

Кардиолог Андрей Карасев проработал в больнице Нижнего Тагила 36 лет. Но это не уберегло его от смерти от рук коллег.

У страдающего сахарным диабетом доктора начались, как это часто бывает при таком диагнозе, болезни сосудов. На одном пальце они перешли в нагноение и больному предложили сделать простую операцию, чтоб очистить ногу от гноя. Все вмешательство должно было занять минут 15.

Когда он уже отошел от наркоза и в палату пришла жена, Карасеву вдруг стало резко «плохеть». «Оля, что мне капают?» - только и успел спросить он и стал задыхаться. И умер.

Как выяснилось чуть позже, вместо физраствора во флаконе был антибиотик, который Карасеву категорически противопоказан. У него даже на первой странице медкарты красным маркером были записаны названия 2 препаратов, которые нельзя давать ни в коем случае.

А потом, по словам жены, начался театр абсурда. Как оказалось, реанимировать послеоперционного больного нечем, кислородный баллон в палате - не работает. Так и умер врач-кардиолог в ставшей за годы работы почти домом больнице. Из-за того, что врач поленился посмотреть медкарту прежде, чем ввести лекарство. Ему было 57.

А коллега-убийца отделался штрафом в 25 тысяч рублей. И даже отметки о судимости у него не будет.

Как писала Правда.ру, Владимир Путин допускает возможность ужесточения наказания за врачебные ошибки. Может, неотвратимость наказания сделает более внимательными тех, кто должен нас лечить?