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Источник Правда.Ру

Кардиолога убила врачебная ошибка собственных коллег

Происшествия

 Врачебные ошибки при всей катастрофичности своих последствий стали, как ни страшно это признавать, частым явлением в нашей жизни. Тем более, что доказать их и наказать виновников в большинстве случаев бывает очень сложно. Цеховая солидарность, понимаете ли...

Но бывает и так, что ошибка очевидна. Виновник найден и даже раскаялся. Но кому от этого легче?

О вопиющем случае халатности врачей одной из уральских больниц сегодня рассказал портал Екатеринбуг-онлайн.

Кардиолог Андрей Карасев проработал в больнице Нижнего Тагила 36 лет. Но это не уберегло его от смерти от рук коллег.

У страдающего сахарным диабетом доктора начались, как это часто бывает при таком диагнозе, болезни сосудов. На одном пальце они перешли в нагноение и больному предложили сделать простую операцию, чтоб очистить ногу от гноя. Все вмешательство должно было занять минут 15.

Когда он уже отошел от наркоза и в палату пришла жена, Карасеву вдруг стало резко «плохеть». «Оля, что мне капают?» - только и успел спросить он и стал задыхаться. И умер.

Как выяснилось чуть позже, вместо физраствора во флаконе был антибиотик, который Карасеву категорически противопоказан. У него даже на первой странице медкарты красным маркером были записаны названия 2 препаратов, которые нельзя давать ни в коем случае.

А потом, по словам жены, начался театр абсурда. Как оказалось, реанимировать послеоперционного больного нечем, кислородный баллон в палате - не работает. Так и умер врач-кардиолог в ставшей за годы работы почти домом больнице. Из-за того, что врач поленился посмотреть медкарту прежде, чем ввести лекарство. Ему было 57.

А коллега-убийца отделался штрафом в 25 тысяч рублей. И даже отметки о судимости у него не будет.  

Как писала Правда.ру, Владимир Путин допускает возможность ужесточения наказания за врачебные ошибки. Может, неотвратимость наказания сделает более внимательными тех, кто должен нас лечить?

Темы смерть больница нижний тагил врачебная ошибка
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