Офицер ФСИН в Красноярском крае до смерти забил арматурой девушку

31-летний сотрудник Красноярского управления ФСИН задержан по подозрению в убийстве своей любовницы.

Об этом сообщают "Вести-Красноярск" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По данным правоохранителей, Галина Миненко вечером 15 ноября отправилась навстречу со своим другом, Никитой Журавлевым, в село Арейское. Больше девушку никто не видел.

Поисками пропавшей, популярной в городе бьюти -массажистки занимались не только правоохранители, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Им не удавалось «напасть на след» эффектной брюнетки на ярко-красной машине. И вот в полдень воскресенья на страничке поисковиков появилось сообщение: «Найдена. Убита».

А затем полиция сообщила о задержании ИО начальника кинологической службы ИТК №7 Журавлева. Его арестовали прямо на рабочем месте.

Как рассказал задержанный, любовники тем вечером серьезно повздорили по пути в Красноярск. "Неподалеку от одной из заброшенных воинских частей мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором", - написано в релизе СКР.

Журналисты КП-Красноярск, проводя собственное расследование, узнали, что Галина Миненко давно была влюблена в Журавлева. Молодые люди встречались, но после одной из ссор, закончившихся разрывом отношений, Журавлев женился. Однако, спустя некоторое время, отношения с прежней пассией восстановил. Но они уже не были радостными и безоблачными из-за присутствия в его жизни законной жены. Что стало причиной ссоры, закончившейся трагедией, задержанный, признавший свою вину, не рассказывает.

Местные СМИ уже «окрестили» Журавлева «новым Соколовым» на том, видимо, основании, что в обоих случаях потерпевшие - молодые девушки убиты с особой жестокостью. Но, если питерский историк не остановился и, чтобы скрыть свое преступление, расчленил сожительницу, то Журавлев с этой же целью лишь присыпал тело любимой листьями и мусором.

Фото: vk.com