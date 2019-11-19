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Источник Правда.Ру

Петербургские школьники ограбили микрокредитную организацию

Происшествия

Следственный комитет России выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как школьники совершают ограбление микрокредитной организации. 

Сообщается, что по делу проходят трое петербургских подростков. Они совершили ограбление в марте 2019 года.

Как сообщают следователи, утром 22 марта учащиеся 8-го класса встретились в Московском районе. Один из школьников передал другому самодельный самозарядный пистолет и маску для лица.

Затем один из них зашел в микрокредитную организацию, чтобы отвлечь сотрудников. Другой достал пистолет и не менее двух раз выстрелил из пистолета в стеклянную перегородку, потребовав передать ему деньги. Когда сотрудник микрокредитной организации передал ему конверт, в котором были 2,9 тысяч рублей, соучастники скрылись в места происшествия.

Дело против школьников возбуждено сразу по нескольким статьям - ч.5 ст.33 УК РФ, ч.2 и 3 ст.162 УК РФ, ч.222 УК РФ, части 2 стать 167 УК РФ.

Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Фото: youtube.com

Темы петербург школьники ограбление микрофинансовая организация
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