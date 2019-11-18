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Источник Правда.Ру

Мать с двумя малышами погибли в пожаре под Новосибирском

Происшествия

 Сегодня рано утром, примерно в 6-15 по местному времени, в городе Болотное Новосибирской области загорелся бревенчатый частный дом.

По данным регионального МЧС, пожарники прибыли на место спустя пару минут после вызова.

К моменту приезда спасателей полыхала крыша дома. Тушением пожара занимались 17 человек с использованием шести единиц техники. Чтобы локализовать огонь на площади 24 квадратных метра им понадобилось 10 минут.

Однако такая оперативность не спасла жителей дома.

Проводя эвакуацию, сообщает Вести-Новосибирск, спасатели вынесли из горящего дома трёх человек — женщину и двоих детей двух и четырёх лет. Мальчика и девочку передали медикам, которые повезли их в больницу. Женщину вынесли из дома уже мёртвой. Дети скончались по дороге в больницу.

Фото: 54.mchs.gov.ru

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