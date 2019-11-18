Самолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, экстренно приземлился в Нью-Йорке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в авиакомпании.

В материале отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт из-за неисправности. После нескольких километров полета самолет начало сильно трясти. Согласно сообщению наземных служба, во время посадки от самолета шел дым, а после инцидента на полосе остался металлический мусор.

По информации авиакомпании, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Все пассажиры рейса вылетели в Вашингтон на другом самолете.

Фото: © CNN